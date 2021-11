Parte la nuova campagna pubblicitaria “Ooh HONOR” che ha come protagonista HONOR 50 e la bellissima città di Milano. L’azienda cinese svela così la sua prima campagna “Out Of Home” scegliendo evidentemente il nuovo smartphone Android e il suo stile unico e inimitabile, messo al centro di una serie di affissioni che saranno visibili per tutto il periodo natalizio e fino alla fine di gennaio 2022.

HONOR 50 è il protagonista della campagna pubblicitaria a Milano

“La campagna è il segno tangibile della promessa della nostra nuova strategia di posizionamento. Siamo pronti a rivolgerci con fierezza ai consumatori, consapevoli di poterli rappresentare al meglio con uno smartphone dalla tecnologia all’avanguardia e dal design incredibile, sottolinea Anya Nikoloska Zelenkov, Marketing & Communication Director HONOR Italia. “Grazie alle loro posizioni strategiche, queste affissioni ci permetteranno di trasmettere anche al grande pubblico le nostre innovazioni e la nostra nuova identità e non lo faremo solo a Milano, ma anche in tutto il resto del paese durante il 2022.”

L’obiettivo della campagna pubblicitaria di HONOR 50 è quello di mettere in mostra i tratti distintivi del design del nuovo smartphone: in un contesto in cui la maggior parte dei prodotti sono ormai omologati e omogenei, il colosso cinese punta invece all’unicità del design mettendo in mostra le colorazioni Crystal Frost, Honor Code, Midnight Black e Emerald Green.

Ricordiamo, infine, che le affissioni nelle vie più importanti di Milano saranno visibili per tutto il periodo natalizio dal 16 novembre al 30 gennaio 2022; una delle affissioni è stata inoltre realizzata in collaborazione con TIM.

HONOR 50 5G è già in promozione su Amazon grazie a un coupon da 50 euro presente nella pagina, per acquistarlo a 479,90 euro.

