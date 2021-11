Ogni giorno milioni e milioni di persone utilizzano Google Maps per muoversi in città e per scoprire nuovi luoghi da visitare. Mentre sempre più Paesi stanno riaprendo i propri confini e i turisti iniziano a viaggiare in libertà come prima della pandemia, il colosso di Mountain View ha lavorato ad alcune funzionalità pensate per farci vivere le festività in completa sicurezza.

Google Maps svela l’indicatore delle aree affollate in città

L’indicatore delle aree affollate su Google Maps, ad esempio, offre la possibilità di visualizzare rapidamente quali sono le zone della città in cui è presente un grande affollamento di persone. Ma non solo: ristoranti, pub, musei, negozi e molto altro, dispongono adesso di una interfaccia chiara e ben leggibile che mette in evidenza quali sono gli orari più affollati in modo da valutare con attenzione quando visitarli.

La novità è attualmente in rollout in tutto il mondo su Android e iOS a partire da oggi.

Aeroporti, centri commerciali e molto altro a portata di tap

Per visitare più facilmente grandi centri commerciali o gli aeroporti, il tab “Elenco negozi” di Google Maps permette di scoprire facilmente quale tipo di negozi sono presenti all’interno (gioiellerie, fast food, ristoranti, eccetera) in modo da programmare in anticipo quale visitare e scoprire anche in quale zona sono ubicati.

La funzionalità è in rollout in tutto il mondo a partire da oggi su tutti i dispositivi Android e iOS.

La spesa all’ultimo minuto in modo intelligente

Gli utenti residenti negli USA saranno contenti di apprendere che il servizio di consegna rapida della spesa si espande in altre città. Dapprima lanciato a Portland, città dell’Oregon, con gli store della catena Fred Meyers, in questo periodo sarà esteso ai negozi Kroger Family come Kroger, Fry’s, Ralphs e Marianos.

Una volta completato l’ordine di acquisto, tramite Google Maps è possibile indicare il proprio orario di arrivo (la localizzazione non viene mai condivisa con i negozi aderenti) così da evitare la formazione di code e ingorghi alle casse.

È più facile trovare il ristorante in linea con il proprio budget

Quando si cerca un ristornate nei dintorni, si finisce spesso per leggere i feedback degli utenti per scoprire qual è il budget richiesto per un pasto. A partire da oggi, al momento solo negli USA, gli utenti di Google Maps possono scoprire informazioni più dettagliate sul budget richiesto nei ristoranti presenti in zona, così da scegliere quello più in linea con le proprie possibilità.

In attesa di scoprire quando sarà disponibile anche per noi la funzionalità vista in apertura, vi ricordiamo di mantenere aggiornata l’app di Google tramite il badge del Play Store sottostante:

