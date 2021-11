Così come anticipato lo scorso mese dal team di Google in occasione del rilascio della versione stabile di Android 12, il colosso di Mountain View ha finalmente messo a disposizione degli utenti Gmail il nuovo widget in stile Material You, il linguaggio di design lanciato con l’ultima release del sistema operativo del robottino verde.

Tale atteso widget, infatti, arriva con la versione 2021.10.31.408626191 di Gmail per Android, in fase di rilascio attraverso il Google Play Store e che, pertanto, nel giro di qualche giorno raggiungerà tutti gli utenti.

Ecco il nuovo widget di Gmail

Ricordiamo che lo scorso settembre Gmail è già stato aggiornato per quanto riguarda il design ma le modifiche si sono limitate ad aspetti di secondaria importanza (il widget, in sostanza, è rimasto un semplice elenco con un pulsante di composizione nell’angolo in basso a destra).

Con la versione 2021.10.31 di Gmail si passa invece a un design che corrisponde a quello già implementato in Google Keep (e che probabilmente a breve arriverà pure per Google Calendar), caratterizzato da un’intestazione grande con il nome della cartella e dal pulsante per la composizione di un nuovo messaggio nell’angolo in alto a destra, con un layout più stretto che mostra un elenco di messaggi (mittente, oggetto e ora) e un pulsante di archiviazione a destra. Inoltre, nel widget non viene più visualizzata la prima riga del messaggio.

A seguire uno screenshot della vecchia interfaccia e tre di quella nuova:

Aumentando la larghezza è possibile usufruire di una barra in basso con scorciatoie che aprono direttamente le schede Gmail di Chat, Spaces o Meet mentre riducendo l’altezza (ultimo screenshot) si passa a un layout con la barra laterale destra.

Potete scaricare la versione 2021.10.31 di Gmail per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: