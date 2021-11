Xiaomi 12 Lite potrebbe essere lo smartphone con il quale il colosso cinese mira ad accontentare tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un telefono prestante senza rinunciare alla comodità garantita da una scocca dalle dimensioni compatte.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, infatti, il nuovo smartphone di Xiaomi dovrebbe vantare un display di circa 6,3 pollici e probabilmente il produttore punterà anche su apposite soluzioni studiate per ridurre le cornici, in modo da offrire un device compatto e che possa essere usato agevolmente anche con una sola mano.

Cosa sappiamo al momento delle caratteristiche di Xiaomi 12 Lite

Sulla base delle voci che si sono susseguite sino a questo momento, Xiaomi 12 Lite dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 870 e ciò significa che potrà fare affidamento sulle prestazioni garantite da una CPU pensata per i device di fascia medio-alta, il tutto con un occhio di riguardo per i consumi.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone vi dovrebbero essere uno schermo con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, una batteria con supporto alla ricarica rapida e una tripla fotocamera con sensori differenti a seconda dei mercati: la versione destinata alla Cina dovrebbe contare su sensore wide, un sensore ultra wide e uno zoom ottico mentre quella internazionale dovrebbe vantare un sensore wide, un sensore ultra wide e un sensore macro.

In sostanza, Xiaomi 12 Lite potrebbe rappresentare una sorta di risposta del produttore cinese ad Apple iPhone 13 e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo verrà proposto, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero contribuire in modo determinante al suo possibile successo.

Per saperne di più probabilmente sarà sufficiente avere pazienza ancora per qualche settimana: lo smartphone, infatti, dovrebbe essere presto presentato ufficialmente insieme a Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese