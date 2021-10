Buona parte delle anticipazioni relative ai nuovi dispositivi Xiaomi/Redmi/POCO arriva dall’attenta analisi del codice di MIUI, l’interfaccia proprietaria che caratterizza gli smartphone del produttore cinese e dei brand a esso legati. Ecco perché alcuni appassionati studiano a fondo ogni nuova release alla ricerca di indizi su nuovi dispositivi in fase di sviluppo, trovando spesso informazioni utili.

Xiaomi 12 Lite, fotocamere da urlo

È il caso di Xiaomi 12 Lite, il nuovo smartphone che dovrebbe arrivare nella prima parte del 2022 a corredo della serie Xiaomi 12. Quest’anno Xiaomi ha lanciato due varianti, distinte per la connettività 4G e 5G, ma a quanto pare il prossimo anno sarà un’altra la discriminante tra le due versioni che saranno presentate.

Nel codice ci sono infatti riferimenti alla versione cinese di Xiaomi 12 Lite, identificato dalle sigle ZIJIN e TAOYAO. La base a quanto pare sarà la stessa, con uno schermo FullHD+ dotato di frequenza di refresh a 120 Hz e Snapdragon 778G Plus, la nuova piattaforma presentata un paio di giorni fa dal chipmaker statunitense.

Il bello arriva però quando si parla di fotocamere, che dovrebbero essere diverse tra i due modelli. La versione TAOYAO, che dovrebbe indicare la versione destinata ai mercati globali, oltre che a quello cinese, dovrebbe utilizzare una tripla fotocamera posteriore, con sensore wide, sensore ultra wide e macro, una combinazione che abbiamo imparato a conoscere da tempo.

La versione ZIJIN, che dovrebbe invece essere destinata esclusivamente al mercato interno cinese utilizzerebbe una configurazione molto più interessante. Le informazioni contenute nel codice della MIUI parlano di sensore wide, sensore ultra wide e zoom ottico, una soluzione solitamente riservata ai dispositivi di fascia alta o premium.

Novità sono attese anche sul fronte del design, visto che i nuovi smartphone della serie Xiaomi 12, incluse quindi le versioni Lite, avrebbero delle cornici ancora più sottili su tutti e quattro i lati, con un foro per la fotocamera frontale più piccolo rispetto ai modelli attualmente in commercio. Per il momento comunque si tratta di congetture basate sul codice, che vanno dunque prese con il beneficio del dubbio.