LineageOS è senza ombra di dubbio una tra le più apprezzate custom ROM presenti in circolazione e in queste ore il team di sviluppo ha annunciato che la versione LineageOS 18.1, l’ultima versione disponibile basata su Android 11, è finalmente disponibile per altri modelli di smartphone.

LineageOS apre le porte a nuovi smartphone

Dopo l’arrivo del supporto per ASUS ZenFone 8, POCO X3 NFC e Sony Xperia Z2 e per svariati altri modelli nelle ultime settimane, il team di sviluppo ha concluso i lavori per portare la custom ROM anche su alcuni smartphone Xiaomi, Redmi, ASUS e Samsung. Ecco la lista completa dei nuovi smartphone supportati:

Come sempre, prima di lanciarvi a installare la custom ROM sul vostro smartphone, ricordatevi di leggere attentamente tutte le informazioni presenti nelle Wiki di LineageOS, effettuare un backup completo di tutti i vostri dati, sbloccare il bootloader con un custom recovery come la TWRP e di avere a portata di mano le Google apps (GApps) da installare al primo avvio dell’OS – LineageOS arriva senza le GApps.

