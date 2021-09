La LineageOS è una delle custom ROM più popolari e apprezzate attualmente in circolazione e la versione più recente, quella 18.1 con base Android 11 rilasciata qualche mese fa, continua ad allungare la lista dei dispositivi supportati, che ora accoglie anche il compatto top ASUS ZenFone 8, l’economico POCO X3 NFC, il vetusto Sony Xperia Z2 e non solo.

Se anche voi siete appassionati di modding, avrete sicuramente notato che i dispositivi Android supportati dalla LineageOS 18.1 sono ormai davvero molto numerosi: accanto ai più famosi OnePlus 9 Pro, POCO F3, vari Samsung e Pixel di Google, ci sono anche smartphone molto vecchi e semisconosciuti.

Anche l’elenco delle nuove aggiunte che vi segnaliamo oggi è variegato allo stesso modo: insieme ad ASUS ZenFone 8 (ecco la nostra recensione), che è a tutti gli effetti un top di gamma del 2021 anche se di dimensioni ridotte, troviamo infatti un ex best-buy come POCO X3 NFC, una vecchia gloria come Sony Xperia 2, ma anche Lenovo Z5 Pro GT col suo schermo a scorrimento e il carneade SHIFT SHIFT6mq.

Nel momento in cui scriviamo, la wiki page di POCO X3 NFC dà errore, tuttavia il problema dovrebbe essere già stato risolto e la pagina dovrebbe presto tornare raggiungibile.

Naturalmente, prima ancora di passare ai link utili per scaricare la LineageOS 18.1 per i modelli menzionati, è bene ricordare – ma, se vi trovate qui, probabilmente già lo sapete – che è necessario avere il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. In aggiunta a questo, va tenuto a mente che le app di Google non sono incluse, pertanto il pacchetto GApps va installato a parte. Ciascuna pagina che troverete linkata di seguito comprende anche la guida passo passo per l’installazione della ROM.

Detto questo, ecco i link utili:

ASUS ZenFone 8 (Maintainters: ZVNexus e cryptomilk): sake

(Maintainters: ZVNexus e cryptomilk): sake Lenovo Z5 Pro GT (Maintainters: themard e optionaltoast): heart

(Maintainters: themard e optionaltoast): heart POCO X3 NFC : surya

: surya SHIFT SHIFT6mq (Maintainers: amartinz e joey): axolotl

(Maintainers: amartinz e joey): axolotl Sony Xperia Z2 (Maintainers: ArianK16a): sirius

