Mancano ancora un paio di settimane al Black Friday ma tutti i principali store online sono già in fermento, oggi più che mai. L’11 novembre ricorre infatti il Single’s Day, una celebrazione nata in Cina e ben presto esportata in tutto il mondo. Lo scopo è quello di celebrare i single, e più in generale l’amore per sé stessi, con un festival dello shopping che ha davvero poco da invidiare al Black Friday, di origini anglosassoni.

Le migliori offerte del Single’s Day

Quasi tutte le principali catene di elettronica di consumo hanno lanciato le proprie offerte, in attesa di quelle che dalla prossima settimana ci accompagneranno verso il Black Friday. Da Unieuro a MediaWorld, senza ovviamente scordare Amazon, ma anche AliExpress, che ha diverse offerte, e Samsung e Samsung che offre un interessante sconto sul proprio store ufficiale.

Sconto Samsung

Partiamo subito con l’iniziativa BLACK FLASH Single di Samsung, valida da oggi e fino al 14 novembre. Utilizzando il coupon che trovate più sotto potrete avere uno sconto immediato dell’11% su tutti i prodotti. Vi basterà dunque inserirli nel carrello e utilizzare il codice prima di procedere al pagamento dell’ordine. Ricordiamo che avete tempo fino alle 23:59 di domenica 14 novembre per usufruire del codice sconto.

Sconto dell’11% con il codice SINGLE11

Offerte MediaWorld

MediaWorld non ha lanciato delle offerte specifiche per il Single’s Day ma fino al 17 novembre sono attive le offerte anticipate del Black Friday. Vediamo quali sono i prodotti più interessanti in offerta presso la nota catena di elettronica.

Per un riepilogo di tutte le offerte MediaWorld in corso vi rimandiamo a questo articolo, dove potete trovare altre occasioni.

Offerte Unieuro

Da Unieuro invece sta andando in scena il ManàManà Black Friday ma la catena rilancia con uno sconto del 22%, valido solamente per oggi online e negli store fisici, su migliaia di prodotti. Sono parecchie le proposte interessanti e vi segnaliamo quelle che a nostro avviso meritano maggiore attenzione.

Per maggiori dettagli sulla promozione in corso da Unieuro vi rimandiamo al nostro articolo di qualche ora fa.

Offerte Amazon

Non potevano di certo mancare le offerte Amazon in questa giornata. Anche il colosso americano non ha lanciato una promozione specifica per la giornata dei single ma le offerte dell’Early Black Friday sono già attive e in queste ore stiamo osservando numerosi cali di prezzo. Vediamo le offerte più interessanti di oggi:

Codici sconto AliExpress

Chiudiamo con alcuni coupon validi su AliExpress, nota piattaforma di e-commerce cinese che ormai dispone di numerosi magazzini anche sul territorio europeo. Sono ben cinque i codici sconto a vostra disposizione, variabili a seconda dell’importo speso sulla piattaforma. Vediamoli tutti e cinque in dettaglio, ricordandovi che tutti sono utilizzabili fino alle 23:59 di domani 12 novembre.

965DOUBLE11 permette di ottenere uno sconto di 9 dollari su una spesa minima di 65 dollari

permette di ottenere uno sconto di 9 dollari su una spesa minima di 65 dollari 12100DOUBLE che sconta 12 dollari su una spesa minima di 100 dollari

che sconta 12 dollari su una spesa minima di 100 dollari 18150DOUBLE per avere uno sconto di 18 dollari su una spesa minima di 150 dollari

per avere uno sconto di 18 dollari su una spesa minima di 150 dollari 23190DOUBLE consente di risparmiare 23 dollari su una spesa minima di 190 dollari

consente di risparmiare 23 dollari su una spesa minima di 190 dollari 30250DOUBLE infine offre uno sconto di 30 dollari su una spesa minima di 250 dollari.

I codici sconto sono cumulabili con eventuali altre promozioni già attive, per massimizzare il risparmio, anche in vista delle imminenti festività natalizie.

Il nostro canale Telegram

Vi ricordiamo che sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech potete trovare numerose offerte, aggiornate in tempo reale, provenienti dagli store citasti in questo articolo ma anche da altre realtà, con spedizione dai magazzini europei così da poter ricevere in breve tempo la merce acquistata.