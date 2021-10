Secondo le ultime notizie riportate da SamMobile, Samsung Galaxy S21 FE è ancora nei piani di lancio della società. Anche se potrebbe arrivare più tardi del previsto, a farne le spese potrebbe essere Samsung Galaxy S22.

La fonte afferma che Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere lanciato a gennaio, quindi salterebbe l’importante appuntamento con le festività natalizie, inoltre questo sarebbe il periodo in cui era previsto il lancio della serie Galaxy S22.

La serie Samsung Galaxy S22 potrebbe essere lanciata a febbraio

Per evitare conflitti e dare un po’ di respiro a Samsung Galaxy S21 FE, l’azienda potrebbe ritardare la serie Galaxy S22 a febbraio.

Il noto informatore Ice Universe aveva suggerito che Galaxy S21 FE poteva essere lanciato insieme alla serie Galaxy S22, tuttavia quel tweet è stato cancellato, suggerendo che potrebbe non essere così.

D’altra parte il noto leaker John Prosser rivela che Samsung dovrebbe aprire i preordini per la serie Galaxy S22 durante la seconda settimana di febbraio. L’informatore non ha date esatte per il lancio della nuova serie di punta, ma indica esattamente quando dovremmo aspettarci il lancio di Samsung Galaxy S21 FE, ossia l’11 gennaio 2022.

Data la carenza di semiconduttori, secondo quanto riferito Samsung ha riscontrato problemi di produzione con Galaxy S21 FE, mettendo in discussione il suo lancio.

Visto tutti i ritardi e i problemi di produzione, la società forse farebbe meglio a cancellare Galaxy S21 FE e lanciare la sua prossima serie di punta a gennaio, per non dire a dicembre, dato che potrebbe introdurre novità importanti.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

In copertina: Samsung Galaxy S20 FE

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung: la classifica del mese