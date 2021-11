Come avevamo anticipato circa un mese fa, Iliad oggi ha aperto un nuovo store a Torino, nel Centro Commerciale Lingotto. La crescita e la presenza dell’operatore sul suolo italiano sembra davvero inarrestabile e lo dimostra il fatto che questo sia il ventitreesimo Store con altri due in arrivo, uno a Pescara e uno a Rimini. Iliad però non si limita soltanto a nuovi punti vendita dato che nell’ultimo periodo sta sperimentando l’apertura di Simbox in alcune aree di servizio autostradali.

Il nuovo Store non rappresenta una prima per Iliad all’interno del Centro Commerciale Lingotto dato che l’azienda era già presente con un Iliad Corner e due Iliad Express, rispettivamente posizionati presso LaFeltrinelli e il supermercato Pam. Questo Store rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto alle precedenti soluzioni visto che i nuovi clienti possono utilizzare le Simbox ma con addetti specializzati sempre presenti, così da poter risolvere velocemente qualsiasi intoppo che potrebbe verificarsi in fase di acquisto SIM.

In occasione della nuova apertura inoltre i visitatori potranno ritirare un omaggio. In generale comunque gli Store non sono una novità per Torino, visto che altri due possono essere trovati a Le Gru di Grugliasco e in Piazza Castello 99. L’ultimo Store prima di quello torinese aperto da Iliad si trova a Quartucciu, Cagliari e come detto in precedenza i prossimi due verranno aperti a Pescara e Rimini, probabilmente tra novembre e dicembre. Di seguito la lista degli Store Iliad in Italia:

5 a Milano in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano);

in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano); 1 a Venezia presso il Centro Commerciale Porte di Mestre;

presso il Centro Commerciale Porte di Mestre; 3 a Torino presso il Centro Commerciale Le Gru (Grugliasco), in Piazza Castello 99 e presso il Centro Commerciale Lingotto;

presso il Centro Commerciale Le Gru (Grugliasco), in Piazza Castello 99 e presso il Centro Commerciale Lingotto; 1 a Genova presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun;

presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun; 4 a Roma in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma2;

in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma2; 1 a Napoli in Via Toledo 103/104;

in Via Toledo 103/104; 1 a Catania presso la Galleria Commerciale Porte di Catania;

presso la Galleria Commerciale Porte di Catania; 2 a Bari , in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 ( Casamassima );

, in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 ( ); 1 a Bologna , in Via Indipendenza civico 23 C/D;

, in Via Indipendenza civico 23 C/D; 1 a Campi Bisenzio (Firenze) , presso il Centro Commerciale I Gigli;

, presso il Centro Commerciale I Gigli; 1 a Palermo , in Piazza Giuseppe Verdi al numero civico 60/61;

, in Piazza Giuseppe Verdi al numero civico 60/61; 1 a Modena , presso il Centro Commerciale Grandemilia;

, presso il Centro Commerciale Grandemilia; 1 a Quartucciu (Cagliari), presso il Centro Commerciale Le Vele Millennium.

Come scritto in precedenza Iliad sta inoltre sperimentando l’apertura di Iliad Corner in diversi Autogrill sulla rete autostradale italiana. Gli Iliad Corner sono aperti 24 ore su 24 in quanto non sono altro che gruppi di Simbox, cosa che può ovviamente tornare utile in un Autogrill, magari in caso di emergenza. La lista dei corner in Autogrill è la seguente:

Autogrill San Demetrio Ovest , a Carlentini (Siracusa) presso la A18 Catania – Siracusa – NSA 339;

, a Carlentini (Siracusa) presso la A18 Catania – Siracusa – NSA 339; Autogrill Saint Vincent Ovest , a Châtillon (Aosta) presso la A5 Torino – Aosta;

, a Châtillon (Aosta) presso la A5 Torino – Aosta; Autogrill Brugnato Ovest , a Brugnato (La Spezia) presso la A12 Sestri – Livorno;

, a Brugnato (La Spezia) presso la A12 Sestri – Livorno; Autogrill Casilina Bar , a Roma presso il GRA kM. 37;

, a Roma presso il GRA kM. 37; Autogrill Postumia Nord , a Bolzano Vicentino (Vicenza) presso la A31 Piovene – Vicenza km 63;

, a Bolzano Vicentino (Vicenza) presso la A31 Piovene – Vicenza km 63; Autogrill Autoparco Brescia Est , a Castenedolo (Brescia) in Via Sandro Pertini 16;

, a Castenedolo (Brescia) in Via Sandro Pertini 16; Autogrill Salerno S. Leonardo , a Salerno presso la Tangenziale Salerno dir. sud km 6;

, a Salerno presso la Tangenziale Salerno dir. sud km 6; Autogrill Cologno Monzese Est , a Cologno Monzese (Milano) presso la Tangenziale Est Milano;

, a Cologno Monzese (Milano) presso la Tangenziale Est Milano; Autogrill Civitanova Sud , a Civitanova Marche (Macerata) presso la S.S. 77 – Km. 104 + 378;

, a Civitanova Marche (Macerata) presso la S.S. 77 – Km. 104 + 378; Autogrill Civitanova Nord , a Civitanova Marche (Macerata) presso la S.S. 77 Km. 104+200;

, a Civitanova Marche (Macerata) presso la S.S. 77 Km. 104+200; Autogrill Mercato Saraceno , a Mercato Saraceno (Forlì – Cesena) presso la S.S. E45 – Km. 200+309.

, a Mercato Saraceno (Forlì – Cesena) presso la S.S. E45 – Km. 200+309. Autogrill Selargius, a Selargius (Cagliari) presso la SS 554 KM 5+200 (aperto solo dalle ore 6 alle 20)

