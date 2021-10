Iliad continua il proprio programma di espansione in giro per l’Italia e si prepara all’apertura di un nuovo flagship store a Torino, all’interno del centro commerciale Lingotto, installando due Simbox già operativi nell’area ancora in allestimento del nuovo negozio.

La novità consente, dunque, di attivare una SIM 24 ore su 24 o un’offerta dell’operatore grazie alla Simbox senza dover aspettare l’apertura del nuovo negozio, prevista per novembre 2021.

Questa soluzione era già stata adottata da Iliad proprio a Torino presso il punto vendita di Piazza Castello 99 che, di fatto, può contare sulla presenza di una Simbox operativa a tutte le ore.

Nel capoluogo piemontese, oltre al suddetto negozio di Piazza Castello, sorge un altro Iliad Store presso il Centro Commerciale Le Gru.

Nei prossimi mesi l’operatore ha in previsione l’apertura di due nuovi Store a Pescara e Rimini.

Gli Iliad Store in Italia continuano a crescere

Attualmente gli Iliad Store già aperti in Italia sono 22, in attesa del terzo a Torino, e sono così distribuiti:

5 a Milano in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano);

in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano); 1 a Venezia presso il Centro Commerciale Porte di Mestre;

presso il Centro Commerciale Porte di Mestre; 2 a Torino presso il Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco ed in Piazza Castello;

presso il Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco ed in Piazza Castello; 1 a Genova presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun;

presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun; 4 a Roma in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma 2;

in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma 2; 1 a Napoli in Via Toledo 103/104;

in Via Toledo 103/104; 1 a Catania presso la Galleria Commerciale Porte di Catania;

presso la Galleria Commerciale Porte di Catania; 2 a Bari , in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 (Casamassima);

, in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 (Casamassima); 1 a Bologna , in Via Indipendenza civico 23 C/D;

, in Via Indipendenza civico 23 C/D; 1 a Campi Bisenzio (Firenze), presso il Centro Commerciale I Gigli;

(Firenze), presso il Centro Commerciale I Gigli; 1 a Palermo , in Piazza Giuseppe Verdi al numero civico 60/61;

, in Piazza Giuseppe Verdi al numero civico 60/61; 1 a Modena , presso il Centro Commerciale Grandemilia;

, presso il Centro Commerciale Grandemilia; 1 a Quartucciu (Cagliari), presso il Centro Commerciale Le Vele Millennium.

Oltre ai suddetti Iliad Store l’operatore può contare su una ampia offerta di Simbox nei vari Corner distribuiti in giro per l’Italia.

Sottolineiamo, inoltre, che all’interno degli Iliad Store si possono comunque trovare i Simbox con l’unica differenza che nei punti vendita sono sempre presenti gli addetti specializzati Iliad pronti ad assistere il cliente in qualsiasi momento.

Potrebbe interessarti anche: Very Mobile presenta una nuova SIM realizzata pensando all’ambiente