Si avvicina la stagione degli acquisti natalizi, quella probabilmente più importante per chi vende prodotti e servizi e il team di Google ha deciso di mettere a disposizione delle piccole aziende degli strumenti aggiuntivi per renderle più competitive e pronte ad affrontare al meglio le prossime impegnative settimane.

Ad annunciare le novità pensate per le aziende è stato lo stesso colosso di Mountain View attraverso un nuovo post sul blog ufficiale, rendendo noto tra le altre cose di avere deciso di rinominare l’app Google My Business, trasformandola in Business Profile.

Diverse novità per le aziende che si affidano a Google

Nei prossimi mesi Google comunicherà ulteriori dettagli sulle modifiche che introdurrà al riguardo ma ha già fatto intendere che per le piccole aziende la gestione dei propri profili avverrà direttamente su Ricerca e Google Maps.

Un’altra novità studiata per le aziende è quella in virtù della quale sarà più semplice verificare un profilo associato, operazione necessaria per poter poi modificare le informazioni sulla propria attività (come ad esempio l’indirizzo, gli orari del negozio, le foto, ecc.).

Ed ancora, se fino a questo momento gli scambi di messaggi con la clientela erano legati a Google Maps, queste funzionalità ora si estendono anche al motore di ricerca del colosso di Mountain View (con conferme di lettura per entrambe le parti) e ciò dovrebbe consentire alle aziende di raggiungere (e rimanere in contatto con) una platea di utenti più ampia.

Infine, negli Stati Uniti e in Canada le aziende potranno contare anche su una funzione di cronologia delle chiamate che mostrerà “quali chiamate dei clienti in entrata provenivano dal loro profilo aziendale su Google” (includendo anche altre informazioni, come il numero totale di risposte, il conteggio delle chiamate perse, le prestazioni e la cronologia).

L’app Google My Business per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: