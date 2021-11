Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione per alcuni smartphone Android di Samsung, accompagnati da un tablet: parliamo di Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy A72 e di Samsung Galaxy Tab S5e. In più il produttore ha rilasciato una nuova versione beta di Android 12 e One UI 4.0 per i Samsung Galaxy S21. Andiamo insieme a scoprire le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S9 e Galaxy S9+

I flagship di qualche anno fa ricevono in questi giorni nuove patch di sicurezza, quasi in linea con i Google Pixel come tempistiche. La serie Samsung Galaxy S10 sta infatti ricevendo a partire dalla Corea del Sud i firmware G97xNKSS7FUJ2, che integrano le patch di sicurezza di novembre 2021 appena presentate dal produttore.

L’update dovrebbe portare solo correzioni di sicurezza: per le nuove funzionalità dovremo attendere l’arrivo della One UI 4.0 basata su Android 12, in arrivo nelle prossime settimane a partire dalla serie Samsung Galaxy S21.

Si aggiornano anche Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, perfettamente in linea con la promessa di update trimestrali (erano “fermi” ad agosto 2021): i flagship 2018 stanno ricevendo in Italia le patch di sicurezza di novembre 2021 con i firmware G96xFXXSHFUJ2. Il download richiesto è di poco più di 100 MB.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A72

Novità pure per Samsung Galaxy A72, che si sta aggiornando con le patch di sicurezza di ottobre 2021. Il firmware in distribuzione è il A725FXXU4AUJ2 e non sembra integrare grossi cambiamenti: il changelog cita solamente correzioni di sicurezza e generici perfezionamenti nella stabilità.

Sembra che il rollout sia partito dalla Russia, ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe raggiungere tanti altri Paesi, Italia inclusa.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S5e

Non solo smartphone: in queste ore si aggiorna anche il tablet Android Samsung Galaxy Tab S5e. Il firmware è in questo caso il T720XXU2DUJ1 e porta con sé non solo le patch di sicurezza di settembre 2021, ma anche altre novità interessanti: all’interno degli oltre 750 MB di download troviamo infatti miglioramenti nell’utilizzo delle funzioni multi-finestra e finestra edge, oltre all’aggiunta della sezione Labs all’interno delle impostazioni.

Novità aggiornamento beta Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Samsung ha rilasciato una nuova versione beta di Android 12 e One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21. Nei Paesi dove il programma di test è attivo è stato distribuito il firmware ZUK1, che porta con sé alcuni bugfix riguardanti la funzione hotspot Wi-Fi, il sensore d’impronte, lo schermo e non solo: potete trovare il changelog completo nell’immagine qui sotto.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S9, S9+, A72, S21, S21+, S21 Ultra e Tab S5e

Per aggiornare o verificare l’arrivo di aggiornamenti sul vostro Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy A72 o Samsung Galaxy Tab S5e non dovete fare alto che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Stesso discorso per aggiornare alla successiva versione beta Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.

