Motorola Moto Defy e Cat S62 Pro, due smartphone rugged di cui vi avevamo parlato in questa e in quest’altra news, sono finalmente disponibili all’acquisto anche in Italia.

Motorola Moto Defy e Cat S62 Pro sbarcano in Italia

Motorola Moto Defy è uno smartphone da outdoor che evidentemente punta tutto sulla robustezza del suo telaio e sul prezzo a buon mercato. Realizzato in collaborazione con Bullitt Group, la compagnia nota per alla linea di prodotti CAT, lo smartphone dell’azienda alata può contare su un display LCD IPS da 6.5 pollici con risoluzione HD+, il processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 20 W e Android 10 con aggiornamento ad Android 11.

Venendo poi a Cat S62 Pro, lo smartphone rugged ruota attorno a un display TFT LCD da 5.7 pollici a risoluzione Full HD+, 6 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, processore Qualcomm Snapdragon 660, certificazione P68, Mil-Spec 810H e Google Android Enterprise Recommended, batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a Android 10 con aggiornamento ad Android 11.

Per entrambi gli smartphone sono garantiti 2 anni di garanzia aggiornamenti di sicurezza di 2 anni per Motorola Moto Defy e di 3 anni per Cat S62 Pro.

Prezzo e disponibilità

Motorola Defy sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di 339 euro nei colori Forget Green e Black, mentre Cat S62 Pro è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 729 euro.