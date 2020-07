A due anni dall’ultima generazione, Cat presenta la revisione del suo smartphone con termo camera integrata. Cat S62 Pro è realizzato dal gruppo Bullit che da diversi anni produce gli smartphone con il brand Caterpillar sul retro, il cui obiettivo è quello di offrire dei prodotti estremamente durevoli e dalle caratteristiche orientate al mondo professionale.

Di seguito le specifiche tecniche complete ed i dettagli di Cat S62 Pro.

Specifiche tecniche di Cat S62 Pro

schermo Super Bright TFT LCD 18:9 da 5,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2160 pixel) protetto da un vetro Gorilla Glass 6 di Corning in grado di funzionare con dita bagnate e guanti;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB ulteriori tramite microSD;

SoC Qualcomm Snapdragon 660 con CPU octa core da 2 GHz di frequenza massima;

fotocamera posteriore Sony dual pixel da 12 megapixel con apertura f/1.8; fotocamera anteriore da 8 megapixel; video a 1080p e 30 fps;

connettività e sensori: Dual SIM Dual 4G VoLTE più slot per microSD, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC, Radio FM, ingresso USB-C waterproof, accelerometro, bussola, sensore di luminosità ambientale e di prossimità, sensore termico FLIR Thermal Lepton 3.5, no jack audio da 3,5 mm; LED di notifica;

sblocco tramite lettore di impronte digitale fisico sulla superficie posteriore;

certificazioni IP68, Mil-Spec 810H e Google Android Enterprise Recommended;

sistema operativo basato su Android 10 con aggiornamento ad Android 11 garantito e patch di sicurezza trimestrali garantite per due anni;

batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4;

dimensioni e peso: 158,5 x 76,7 x 11,9 millimetri, 248 grammi.

Dettagli funzionali e costruttivi di Cat S62 Pro

Il focus principale di Cat S62 Pro è nella termo camera, che ha ricevuto delle migliorie importanti: il sensore capace di rilevare la temperatura degli oggetti impiega ancora una volta la tecnologia FLIR – si tratta di un FLIR Lepton 3.5 di livello professionale – , e rispetto al modello precedente offre quattro volte il numero dei pixel termici mostrandosi così capace di rilevare la temperatura in modo ancor più accurato grazie anche alla tecnologia VividIR di FLIR. Secondo Cat si tratta della “termo camera migliore reperibile su uno smartphone”.

Il solo hardware migliore però non basterebbe a garantire un prodotto più valido, per cui i progettisti hanno rivisto anche il software. Cat S62 Pro è capace di registrare temperature comprese tra i -20 ed i 400 gradi centigradi e avverte l’utente nel momento in cui l’oggetto inquadrato raggiunge una certa temperatura. Bullit afferma che questo “è particolarmente utile per tenere sotto controllo la temperatura dei macchinari, rilevare umidità o dei corti circuiti, ma anche per verificare se il barbecue è pronto”.

Cat S62 Pro però non è solo termo camera. Come da tradizione lo smartphone punta parecchio sulla resistenza alle sollecitazioni, per cui c’è la certificazione IP68 – il grado più elevato contro polvere e liquidi – e la Mil-Spec 810H che prova la resistenza ad impatti ripetuti con l’acciaio da 1,8 metri di altezza; è resistente anche alle vibrazioni. Inoltre la parte posteriore è rivestita in TPU antiscivolo.

Nonostante le migliorie e lo schermo più ampio del 10%, le dimensioni di Cat S62 Pro sono inferiori del 12% rispetto ai modelli precedenti.

Disponibilità e prezzo di Cat S62 Pro

Cat S62 Pro ha un prezzo consigliato al pubblico di 649 euro e sarà disponibile presto all’acquisto su catphones.com e presso una serie di rivenditori selezionati.