Per Samsung i prossimi mesi saranno ricchi di novità: ad inizio 2022 ci attendiamo l’arrivo di Samsung Galaxy S21 FE e subito dopo (un mese?) la famiglia Samsung Galaxy S22. Il colosso sudcoreano è anche duramente impegnato nella prossima generazione di tablet di fascia alta, aka Samsung Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8/FE è atteso per il Q3-Q3 2022

In queste ore un nuovo rumor indica che l’azienda di Seul avrebbe in piano di presentare un quarto tablet della serie Galaxy Tab S8, ovvero Samsung Galaxy Tab S8 Lite. Ad oggi si sa molto poco sulle caratteristiche del tablet e sul design, ma ci si aspetta verrà indicato con il codice prodotto SM-X50* – l’asterisco “*” indica la porzione del codice di serie variabile in base alle configurazioni e ai mercati in cui verrà commercializzato.

Indicato da alcuni anche come Samsung Galaxy Tab S8 FE, sembra altamente probabile che il tablet verrà lanciato dalla compagnia a cavallo tra il Q3 e il Q4 2022, quindi circa a un anno di distanza da adesso. Per quanto concerne l’hardware, infine, è improbabile che Samsung voglia “sprecare” l’atteso Exynos 2200 per un tablet di fascia media: è molto più probabile che la compagnia ripieghi invece su un chip Qualcomm o Exynos.

In copertina Samsung Galaxy Tab S7+

Potrebbe interessarti anche: Google conferma un maxi aggiornamento finale per Google Pixel 3 XL e Pixel 3

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!