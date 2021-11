Google coglierà l’occasione del periodo natalizio per fare un graditissimo regalo ai possessori di Google Pixel 3 XL e di Google Pixel 3 rilasciando un altro aggiornamento software per i loro smartphone, che sarà l’ultimo.

Un ultimo maxi aggiornamento per i Google Pixel 3

La storia si ripete e proprio come accaduto con i modelli del 2016 e 2017, per cui sembrava che il supporto software dovesse terminare con le patch di ottobre, come da tabella di marcia ufficiale, Google comunica che rilascerà un altro e ultimo aggiornamento per Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 a inizio del prossimo anno che includerà i fix delle nuove patch di sicurezza e, ovviamente, il quarto e ultimo feature drop dell’anno, che porterà con sé sicuramente succulenti novità.

Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3, dunque, riceveranno un altro aggiornamento nel primo trimestre del 2022, nonostante saranno costretti a saltare sicuramente quelli con le patch di novembre e dicembre. E questo va oltre ogni aspettativa considerando che sono due smartphone con tre anni pieni sulle spalle.

Ciò non può che far piacere a tutti coloro i quali continuano a utilizzare Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3, che garantiscono, nonostante gli anni sulle spalle, spazio gratuito illimitato in qualità originale su Google Foto, ottime prestazioni, foto di fascia alta e l’ultima versione del sistema operativo.