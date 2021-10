Vodafone regala 10 euro di buono Amazon per Halloween attivando alcune offerte

Mentre c’è chi si prepara a festeggiare la notte di Halloween (e chi è invece già in attesa del prossimo Black Friday), Vodafone ha pensato di lanciare una nuova, interessante promozione: i clienti che attiveranno online entro il 31 ottobre 2021 una delle offerte Vodafone riceveranno in regalo un buono Amazon.

Vodafone: come ricevere un buono Amazon di 10 euro per Halloween

In particolare, coloro che sottoscriveranno online – senza approfittare dell’aiuto di un operatore tramite call center – una tra le offerte Infinito, Infinito Black Edition, Red Max, Red Pro, Shake it Fun, Shake it Easy, Vodafone Facile, C’all Global riceveranno gratuitamente un buono Amazon di 10 euro, da utilizzare per l’acquisto di prodotti sul sito Amazon.it. Il buono Amazon sarà ottenibile solo previa ricezione di un codice univoco inviato da Vodafone al cliente che ha sottoscritto una delle offerte summenzionate.

Nello specifico, il cliente che ha sottoscritto una delle offerte promozionate riceverà una e-mail di conferma entro 14 giorni dalla conclusione del contratto attestante l’avvenuta adesione. Entro i successivi 30 giorni all’adesione dell’offerta stessa, il nuovo cliente riceverà una e-mail contenente le istruzioni per richiedere il codice coupon tramite un apposito modulo online entro il 31 dicembre 2021.

Una volta ricevuta la richiesta premio tramite il suddetto modulo, all’indirizzo e-mail indicato dal cliente sarà inviato, entro 3 giorni dalla richiesta, il codice valido per fruire del buono Amazon da 10 euro. Allora basterà questa bella sorpresa di Vodafone per convincervi ad attivare una delle offerte Infinito?