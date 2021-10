Il mese di ottobre per i clienti Vodafone si apre con una nuova promozione davvero niente male: alcuni utenti dell’operatore telefonico hanno la possibilità di sfruttare diversi mesi di visione gratuita per le piattaforme di streaming Helbiz Live e NOW con il Pass Entertainment.

Tante offerte con Infinito Gold e Infinito Black

Per sfruttare questa iniziativa è necessario procedere all’attivazione delle offerte Vodafone Infinito Gold Special Edition e Infinito Black Special Edition in uno dei negozi Vodafone aderenti, tramite cui si avrà modo di sfruttare 1 mese gratis di Helbiz Live e 3 mesi gratis di NOW Entertainment. Al termine dei sopracitati mesi di visione gratuita, Helbiz Live si rinnoverà ogni mese al costo di 5,99 euro, mentre NOW Entertainment si rinnoverà ogni mese al costo di 14,99 euro.

Vodafone Infinito Gold Special Edition offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB di traffico illimitati anche in 5G. Vodafone Infinito Black Special Edition, invece, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB di traffico illimitati in 4G/4.5G/5G. I prezzi delle offerte variano mensilmente tra i 15 o 29 euro al mese, in relazione ai prezzi personalizzati.

