Kathy Rain è un’avventura punta e clicca di stampo classico a tema investigativo in cui bisogna cercare indizi e risolvere enigmi.

L’avventura è ambientata in una piccola città in un periodo a metà degli anni ’90 e ha come protagonista Kathy Rain, una studentessa di giornalismo dalla forte volontà che torna per la prima volta nella sua città natale per indagare sulla misteriosa morte del nonno.

Kathy Rain è un’avventura classica in stile pixel art

Kathy Rain è un omaggio alle avventure del passato con un bellissimo design in pixel art disegnato a mano e la classica risoluzione 4:3, oltre agli immancabili dialoghi infiniti da seguire attentamente.

Il gioco richiede intuizione per scoprire indizi e collegare tra loro le prove per far luce sulla trama narrativa misteriosa e avvincente. Purtroppo i testi dei dialoghi non sono tradotti in italiano, inoltre le bande laterali potrebbero infastidire alcuni giocatori.

Kathy Rain è disponibile per Android al prezzo di € 2,99 senza acquisti in-app né annunci pubblicitari e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare l’avventura nel Play Store di Google.

