Marmalade Game Studio annuncia l’arrivo sul Google Play Store di un nuovo gioco di avventura ambientato nel mondo di Jumanji: si chiama JUMANJI: The Curse Returns e porta l’iconico gioco da tavolo sugli schermi dei dispositivi Android e iOS.

JUMANJI: The Curse Returns è disponibile in preordine sul Google Play Store

JUMANJI: The Curse Returns permette di riunire fino a quattro giocatori con il gioco da tavolo del classico film del 1995, con uno stile digitale al passo coi tempi. Il nuovo titolo, in preordine sul Play Store, combina gioco da tavolo, card game e attacchi a tempo, tra lanci di dadi, enigmi da risolvere e pericoli da affrontare per salvare la città di Brantford.

L’obiettivo del gioco è quello di raggiungere il centro del tabellone con l’aiuto di tutti gli altri giocatori: le difficoltà saranno tante, con attacchi di rinoceronti, elefanti arrabbiati e cacciatori, proprio come nel film con il compianto Robin Williams. Il titolo sarà supportato nel tempo con l’aggiunta di ulteriori modalità, potenziamenti, location e personaggi che saranno disponibili non solo su Android e iOS, ma anche su Steam (con funzionalità multipiattaforma).

JUMANJI: The Curse Returns è disponibile sul Google Play Store per la preregistrazione (arriverà una notifica alla disponibilità) seguendo il badge qui sotto: il gioco sarà rilasciato il 17 novembre 2021 al prezzo di 2,99 euro.

