The Lord of the Rings: War è un gioco di strategia che offre la possibilità di combattere nella guerra dell’Anello che conferisce a chi lo indossa un potere senza pari per dominare la Terra di Mezzo.

Il gameplay prevede la costruzione di un insediamento fortificato e la creazione di eserciti di lancieri, arcieri, cavalieri, creature meravigliose e bestie terrificanti che serviranno per espandere i territori della fazione e formare la propria Compagnia.

Nel corso della stagione sarà possibile arruolare corpi di spedizione e raccogliere risorse preziose respingendo i nemici.

The Lord of the Rings: War approda su Android

Il gioco di strategia di Netease Games premette di esplorare le meraviglie della Terra di Mezzo, dalla nobile maestosità di Minas Tirith all’animalesco terrore di Barad-dûr, nell’esteso mondo creato da J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: War è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso a microfono, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

