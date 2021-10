Negli ultimi anni Samsung, a differenza di altri produttori, ha deciso di non spingere troppo sulle soluzioni di ricarica super veloce per i propri smartphone, preferendo non superare la soglia dei 25 W, probabilmente anche a causa degli enormi problemi che ha dovuto affrontare con il Samsung Galaxy Note 7 e gli episodi di surriscaldamento che hanno portato al ritiro di tale device dal mercato.

La situazione potrebbe cambiare con la prossima generazione di punta della serie Galaxy S, almeno ciò è quanto suggerisce il popolare leaker Ice Universe su Twitter, a dire del quale almeno per la versione Ultra dovrebbe esserci una grande novità.

Samsung Galaxy S22 Ultra avrà una ricarica molto più veloce

Secondo Ice Universe, Samsung Galaxy S22 Ultra potrà contare sul supporto alla ricarica rapida a 45 W e ciò permetterà alla sua batteria da 5.000 mAh di ricaricarsi fino al 70% in appena 35 minuti.

Non si tratterebbe certamente di un record, in quanto le aziende della concorrenza con i propri smartphone hanno toccato negli ultimi tempi vette ben più elevate (qualcuno è arrivato a 120 W mentre la media è intorno ai 65 W) ma per il colosso coreano rappresenterebbe senza dubbio un bel passo in avanti.

Resta da capire se il caricabatterie da 45 W possa essere incluso nella confezione di vendita di Samsung Galaxy S22 Ultra o se, come appare più probabile, il produttore deciderà di venderlo separatamente. E inoltre non è chiaro se questa funzionalità sarà limitata solo al modello più costoso o se sarà supportata anche dai Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S22 Ultra non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K, un processore Qualcomm Snapdragon 898 e un comparto fotografico potenziato rispetto alla precedente generazione. Staremo a vedere.

