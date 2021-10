Google Fotocamera è migliorata molto grazie a continui e mirati aggiornamenti nelle ultime settimane e adesso ce n’è un altro in roll out, con il numero di versione 8.4, che porta con sé alcune nuove opzioni utili per impostare alcuni parametri secondo le proprie preferenze.

Novità Google Fotocamera 8.4

Google Fotocamera, dunque, con la versione 8.4, in roll out attraverso il Google Play Store, adesso consente di disattivare i controlli manuali per regolare l’esposizione nelle impostazioni, aggiunge un tasto per ripristinare i cursori con cui si regola manualmente l’esposizione ai valori medi e aggiunge un ulteriore cursore con cui regolare la temperatura manualmente.

Previous Next Fullscreen

Download Google Fotocamera 8.4

L’aggiornamento 8.4 della Google Fotocamera è disponibile al download dal Google Play Store per i Google Pixel compatibili, tuttavia il roll out è graduale e ciò significa che potrebbero volerci alcuni giorni prima che sia disponibile per tutti quanti i modelli in circolazione; ovviamente su APKMirror c’è già l’APK pronta da scaricare e installare manualmente.