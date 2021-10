Android 12 e la One UI 4.0 potrebbero essere più vicini del previsto a una release stabile, partendo naturalmente da Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra. Le indicazioni provenienti dalla build più recente e i precedenti potrebbero lasciar trasparire buone notizie.

Android 12 e One UI 4.0 stabile in arrivo prima del previsto sui Samsung Galaxy?

Giusto qualche giorno fa è stata rilasciata la terza beta della One UI 4.0 basata su Android 12, a poche ore di distanza dal rilascio da parte di Google della versione stabile e dalla presentazione di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Non mancano certamente alcuni bug e problemini, ma il programma beta della nuova One UI pensata da Samsung sembra procedere piuttosto bene e potrebbe portare nel giro di qualche settimana a una prima release stabile.

Ad alimentare questa speranza una riga del changelog dell’ultimo aggiornamento, secondo la quale la build più recente risulta già basata sulla versione finale di Android 12 (Google AOSP): potrebbero essere dunque sufficienti poche settimane di affinamenti per farci mettere le mani sulla One UI 4.0 sui Samsung Galaxy S21. La terza beta inoltre integra già le patch di sicurezza di novembre.

Samsung ha dichiarato che la versione stabile di Android 12 sarà disponibile sui primi smartphone entro la fine del 2021, ma questo non significa che il rilascio non possa avvenire prima: con un po’ di ottimismo possiamo aspettarci l’arrivo della One UI 4.0 già durante il mese di novembre, che ne dite?

