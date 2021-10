Quest’oggi Facebook annuncia la disponibilità dei filtri AR all’interno di Facebook Messenger per le video chiamate di gruppo e non solo. Secondo quanto annunciato dal colosso di Mark Zuckerberg, la funzionalità “Group Effects” servirà per “rendere le video chiamate sulla piattaforma più divertenti.”

Un mondo di filtri AR su Facebook Messenger

I filtri AR su Facebook Messenger, com’è possibile osservare dalla GIF sottostante, rappresentano una soluzione alla mano per ridere e scherzare con i propri amici e parenti mentre si è impegnati in una video chiamata. Gli utenti possono scegliere da una libreria di oltre 70 filtri differenti che spaziano “da un gioco in cui gareggi per costruire il miglior hamburger a un effetto con un simpatico gatto arancione che entra negli schermi di tutti.”

Utilizzare la nuova funzionalità di Facebook Messenger è molto semplice: l’utente non deve fare altro che avviare la video chiamata di gruppo, tappare l’icona a forma di faccina e scegliere il filtro adatto tra quelli presenti in libreria. A fine mese, inoltre, Facebook estenderà l’accesso delle API Spark AR Multipeer agli sviluppatori per dare loro modo di realizzare ulteriori effetti di gruppo.

La funzione è disponibile su iOS e arriverà su Android solo nelle prossime settimane.

