La promozione odierna è di quelle da far gola e che dura esclusivamente 24 ore: il nuovissimo Xiaomi 11 Lite 5G NE, in uscita verso la fine del mese di ottobre 2021, è venduto sul sito ufficiale con un interessante sconto di 100 Euro.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in super offerta per 24 ore

Lo smartphone in oggetto è una riedizione del valido Xiaomi Mi 11 Lite 5G con un processore tutto nuovo: lo Snapdragon 778G al posto dello Snapdragon 780G, le cui differenze, come abbiamo visto nella nostra recensione, sono davvero minime.

Lo smartphone del colosso cinese è peculiare nel design: si tratta infatti di un prodotto estremamente più sottile rispetto alla media e leggero, restando di fatto sotto i 160 grammi di peso. Riguardo le restanti specifiche tecniche monta un display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2. Bene il comparto fotografico con tre sensori posteriori e uno frontale di tipo punch hole, mentre la batteria da 4250 mAh supporta anche la ricarica rapida a 33 W. Il sistema operativo è ovviamente Android 11 con la MIUI 12.5.

L’offerta è davvero allettante in quanto Xiaomi 11 Lite 5G NE è offerto di listino a 399 Euro e, solo per oggi 16 ottobre 2021 (quindi fino alla mezzanotte), è in promozione a 299 Euro. Potete acquistarlo esclusivamente sul sito ufficiale mi.com.