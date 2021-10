A seguito dell’arrivo della seconda beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21 che ha introdotto anche il supporto alla tecnologia RAM Plus, in queste ore scopriamo che il colosso sudcoreano ha intenzione di avviare il rilascio della versione stabile della One UI 4.0 a partire dal mese di dicembre.

La One UI 4.0 stabile inizierà ad arrivare a dicembre

La conferma arriva da un Community Manager di Samsung che, pressato dalla richiesta circa le tempistiche di rilascio della versione stabile della One UI 4.0, ha svelato che l’azienda sta lavorando con KT – noto operatore telefonico coreano – per renderla disponibile almeno entro dicembre.

Guardando al passato e più nello specifico al rilascio della One UI 3.0 per la serie Samsung Galaxy S20, l’allora nuova versione della One UI era stata rilasciata in contemporanea negli USA e in Sud Corea; è molto probabile che il colosso sudcoreano seguirà la stessa strategia di rilascio anche per la versione stabile della One UI 4.0 basata su Android 12.

Non è ancora chiaro quando l’aggiornamento sarà disponibile anche per il nostro Paese, ma continueremo a tenere d’occhio la situazione per aggiornarvi su ogni novità in merito.

