Negli ultimi anni OnePlus ci ha abituato al lancio della versione T dei propri smartphone ma nel 2021, come aveva confermato qualche tempo fa lo stesso CEO Pete Lau, non ci sarà OnePlus 9T. Non mancano comunque le novità per gli ultimi mesi di questo anno, visto che in Cina è stato appena presentato OnePlus 9RT, il successore del modello OnePlus 9R lanciato qualche mese fa sul mercato indiano.

OnePlus 9RT con schermo a 120 Hz

Scopriamo dunque senza ulteriori indugi la scheda tecnica del nuovo smartphone, che sarà presto in vendita sul mercato cinese. Si parte dunque da uno schermo Fluid AMOLED da 6,62 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di refresh a 120 Hz e supporto allo standard HDR10+, profili colore sRGB e Display P3 e luminosità massima di 1.300 nit, protetto da un vetro in Gorilla Glass.

Sotto alla scocca troviamo uno Snapdragon 888 affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 2456 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 non espandibile. La connettività include il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/Volte, WiFi 6, Bluetooh 5.2, GPS dual band, GLONASS, NFC e USB Type-C.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge 65 a 65 watt. Il sistema operativo è Android 12, sul quale girerà, solo in Cina, l’interfaccia personalizzata ColorOS 12. È inoltre presente un lettore di impronte digitali integrato sotto all display, mentre gli speaker stereo supportano l’audio Dolby Atmos.

Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.88) e stabilizzazione ottica, sensore ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 16 megapixel (f/2.25) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale, con la classica soluzione punch hole è presente un sensore da 16 megapixel (f/2.4). Le dimensioni infine sono pari a 162,2 x 74,6 x 8,29 millimetri per un peso di 198,5 grammi.

Uno smartphone di fascia alta quindi, almeno a guardare la scheda tecnica, che lo pone a metà fra OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Le temperature sono tenute sotto controllo da un sistema di raffreddamento evoluto, per le lunghe sessioni di gioco. A questo proposito va segnalata la presenza di un’antenna speciale che permette di ottenere la massima stabilità di rete anche durante il gaming, con ottimizzazioni anche sulla gestione dei frame. Molto curato anche il lato estetico, con particolari finiture della cover posteriore e un frame metallico che assicura un’ottima ergonomia.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 9RT sarà disponibile in Cina a partire dal 19 ottobre nelle colorazioni Silver, Black e Sky Blue. I prezzi partono da 3.299 yuan (circa 444 euro) per la versione 8-128 GB, passando a 3.499 yuan (circa 470 euro) per la versione 8-256 GB per arrivare ai 3.799 yuan (circa 511 euro) per la versione 12-256 GB.