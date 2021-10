Lo staff di DxOMark continua a mettere alla prova le qualità di OPPO Find X3 Lite e, dopo i test del comparto audio, è arrivato il momento di quelli dedicati al suo display.

Lanciato lo scorso marzo, questo è il modello più economico della serie OPPO Find X3 e ciò lo rende anche quello che probabilmente ha più mercato, nel quale si va ad inserire in un segmento di prezzo molto competitivo.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone animato da un processore Qualcomm Snapdragon 765G e dotato di un display OLED da 6,43 pollici, 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel) e una batteria da 4.300 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W).

DxOMark mette alla prova il display di OPPO Find X3 Lite

Lo schermo dello smartphone di OPPO può contare su un pannello OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), aspect ratio 20:9, densità di 410 ppi e refresh rate a 90 Hz.

Nei test condotti da DxOMark il display di OPPO Find X3 Lite è riuscito a conquistare 79 punti, grazie ai quali in classifica va a posizionarsi nella parte medio-bassa, accanto a Samsung Galaxy A52 5G, alle spalle di ASUS ZenFone 8 e OPPO Reno5 Pro 5G (con 81 punti) e davanti a Sony Xperia 5 II (con 78 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la precisione del touchscreen, la fedeltà dei colori e i livelli di luminosità adeguati in interni e in condizioni di scarsa illuminazione. Meno convincenti, invece, sono risultati il rendering del contrasto video nei contenuti HDR10, i colori alterati in esterni (soprattutto quello della pelle) e frequenti cali di frame durante la visione di filmati a 60 fps.

