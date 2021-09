OPPO Find X3 Lite e OPPO Find X3 Neo passano attraverso le mani del team di DxOMark specializzato nelle valutazioni della qualità audio.

Luci e ombre sulla qualità audio

Andando con ordine, OPPO Find X3 Lite, con un punteggio complessivo pari a 53, si posiziona alla 63° posizione delle classifica generale e al 5° posto nella classifica degli smartphone di fascia alta; OPPO Find X3 Neo, invece, con un punteggio di 61, si posiziona alla 51° posizione nella classifica generale e in 18° posizione nella classifica degli smartphone di fascia premium. Con questi punteggio, e con queste posizioni in classifica, è chiaro che entrambi gli smartphone OPPO hanno qualcosa da farsi perdonare per quanto concerne la qualità audio.

Andando a valutare i pro e i contro di OPPO Find X3 Lite, nella fase di playback audio ci accorgiamo che lo smartphone è in grado di offrire un tono acustico caldo e una buona gamma medio-bassa; purtroppo, però, ci sono problemi relativi all’audio spaziale – il dispositivo dispone di uno speaker mono – e alla mancanza di brillantezza dei suoni. Durante la fase di registrazione la gamma delle frequenze medio-alte viene mantenuta in maniera egregia, così come la gestione dei rumori in sottofondo durante i video selfie e le registrazioni audio. Si assiste a una mancanza di precisione per quanto riguarda le frequenze basse

Passando a OPPO Find X3 Neo, il playback audio convince decisamente di più rispetto al modello sopracitato. La gestione dei volumi è eccellente, così come la qualità del timbro audio; poco bene invece nella riproduzione delle frequenze medio-basse. La registrazione dell’audio può contare su una buona riduzione del rumore nei video selfie e nelle note audio e anche nella gestione delle basse frequenze; la riduzione del rumore di fondo, però, genera artefatti audio in varie situazioni.

