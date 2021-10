Il modello di nuova generazione della basetta Google Pixel Stand era apparso per la prima volta nei giorni scorsi, nell’ambito di un leak riguardante i Google Pixel 6, ma stavolta è proprio Google Pixel Stand (2nd Gen) l’oggetto di una nuova indiscrezione.

La nuova basetta, che naturalmente si affiancherà a Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro durante il lancio imminente, si è mostrata in un paio di immagini che confermano la significativa differenza estetica (e probabilmente tecnica) rispetto al modello di prima generazione.

Il nuovo leak ha come fonte M. Brandon del canale YouTube This Is Tech Today, che già aveva condiviso alcuni nuovi sfondi dei Google Pixel 6.

Google Pixel Stand di seconda generazione, come potete vedere dall’immagine di apertura e da quelle seguenti, presenta un design decisamente più spesso ma al contempo funzionale, figlio delle scelte di Google di implementare una ricarica più rapida e una ventola di raffreddamento.

Per quanto riguarda le funzionalità, viene svelata la presenza di un setup dual-coil, con una postazione di ricarica dedicata ai wearable. Quanto alle velocità di ricarica wireless, Google Pixel Stand (2nd Gen) permetterà ai dispositivi Pixel supportati di arrivare fino a 23 W. Gli altri device certificati Qi si fermeranno a 15 W, mentre le Google Pixel Buds a 3 W. Non mancheranno una porta USB-C e controllo automatico e manuale della ventola attiva.

In linea con le politiche di Google in tema di sostenibilità, la basetta sarà prodotta con circa il 54% di materiali riciclati. Quanto alle dimensioni e al peso, si legge di 113,9 x 82 x 71,6 mm e di circa 383,6 g. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Rock Candy e Fog.

Sui device supportati, Google Pixel Stand (2nd Gen) offrirà un’esperienza software dedicata, con accesso rapido a Google Assistant, funzione di cornice fotografica, sveglia, modalità immersiva coi contenuti multimediali, modalità bedtime, controlli home e media, integrazione con Google Meet e altro.

La fonte svela persino il prezzo di vendita a cui la Google Pixel Stand di seconda generazione dovrebbe essere proposta negli Stati Uniti, ovvero 79 dollari (circa 68 euro). Per quanto riguarda la disponibilità, si parla di un anno di garanzia in USA, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e India; due anni di garanzia in UE, UK e Cina.

Leggi anche: L’ultimo leak di Pixel 6 è il più grande mai visto fin’ora