ho. Mobile tenta gli ex clienti con l’offerta ho. 7,99 120 GB a 7,99 euro

In queste ore l’operatore virtuale ho. Mobile sta portando avanti una nuova campagna winback via SMS nel tentativo di riconquistare i propri ex clienti attraverso l’offerta ho. 7,99 120 GB.

Non parliamo, dunque di un’offerta operator attack o indirizzata in generale ai nuovi clienti, bensì agli ex clienti ho. Mobile che abbiano lasciato il consenso commerciale per essere ricontattati.

Offerta ho. 7,99 120 GB di ho. Mobile

A dirla tutta, non si tratta di un’offerta nuova, anzi si tratta in effetti della stessa operator attack rivolta ai clienti provenienti principalmente da Iliad, Fastweb e altri MVNO (Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile), tuttavia il messaggio promozionale sta arrivando anche ad ex clienti teoricamente non rientranti nel target, come clienti attualmente in Very Mobile.

I contenuti della ho. 7,99 120 GB sono i seguenti: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 GB di traffico dati 4G fino a 30 Mbps (4,4 GB in Roaming UE) a 7,99 euro al mese. Il tutto con costo di attivazione azzerato e appena 0,99 euro per la nuova SIM. Salvo cambiamenti, l’offerta sarà attivabile fino al 22 ottobre 2021. Ecco il link diretto.

Ecco il testo del messaggio in arrivo:

«120 Giga, minuti e sms illimitati verso tutti a soli 7.99 Euro al mese con costo di attivazione + SIM a soli 0.99 Euro? First reaction: ho.! No, non e’ un meme, ma la prima reazione alla scoperta della nuova offerta Flash di ho. Mobile, valida fino al 22 ottobre per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e alcuni altri operatori virtuali. Scopri dettagli e costi di questa e delle altre offerte disponibili su: www.ho-mobile.it Non fartele scappare! Puoi gestire in qualsiasi momento i consensi andando nella sezione Privacy Policy sul nostro sito».

Insomma, ai clienti interessati ad attivare questa o altre offerte non resta che visitare il sito ufficiale di ho. Mobile.