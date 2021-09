ho. Mobile torna all’attacco e continua a proporre una delle sue offerte più interessanti, dedicata a coloro che sono attualmente clienti Iliad o di alcuni operatori virtuali specifici. Si tratta dell’offerta flash ho. 7,99€ 120 giga, attivabile gratuitamente sul sito ufficiale.

ho. Mobile tenta i clienti Iliad e degli operatori virtuali con 120 giga a 7,99 euro

L’offerta ho. Mobile include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti (sempre secondo i soliti principi di buona fede) e 120 giga in 4G con velocità di download e upload limitata a 30 Mbps, al costo mensile di 7,99 euro. La proposta non è però valida per tutti, come anticipato: la possono attivare solo coloro che sono attualmente clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Feder Mobile, Tiscali, Rabona e degli altri operatori virtuali in lista (potete consultarla sul sito).

L’offerta 7,99 è attivabile sul sito ufficiale con spedizione gratuita, attivazione gratuita e 0,99 euro di costo per la SIM, ai quali vanno ovviamente aggiunti 8 euro per la prima ricarica. Risulta compatibile anche con l’iniziativa “Soddisfatti ho. Rimborsati”, che offre 30 giorni di prova e un eventuale rimborso online.

Sono come sempre inclusi i servizi SMS ho. chiamato, 42121 per il credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, blocco dei numeri a pagamento 199 e 899 e dei servizi digitali a pagamento. Se siete interessati ad attivare l’offerta ho. 7,99€ 120 giga potete seguire il link qui in basso.

attiva ho. 7,99 120 giga sul sito ufficiale

