Grazie a una scheda tecnica equilibrata, e a un prezzo spesso molto competitivo, POCO F3 5G rimane uno dei migliori protagonisti della fascia media anche a sei mesi dalla sua presentazione. Schermo a 120 Hz con HDR10+, Snapdragon 870 con due diversi tagli di memoria e il supporto alle reti 5G fanno di questo smartphone uno dei più apprezzati, in grado di ottenere ottimi risultati di vendita.

POCO F3 in super offerta da Gshopper

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero importante per POCO F3 5G, in entrambe le varianti, in offerta sullo store online Gshopper, uno dei più attivi per quanto riguarda i prodotti POCO, Redmi e Xiaomi. In promozione troviamo entrambe le varianti, sia quella “base” con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, sia quella dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il modello 6-128 GB è disponibile attualmente nelle colorazioni nera, blu e bianca, mentre il modello8-256 GB è disponibile solo in nero e bianco. Niente paura per quanto riguarda la spedizione, visto che entrambi i modelli sono disponibili anche nei magazzini italiani di Gshopper, con tempi di consegna molto brevi, senza ovviamente alcun costo aggiuntivo, visto che il prezzo include anche le spese di spedizione.

Tra le caratteristiche più interessanti di POCO F3 ricordiamo il supporto alla tecnologia NFC, che permette quindi di effettuare i pagamenti in mobilità utilizzando anche Google Pay, il lettore di impronte digitali sul frame laterale, il supporto al WiFi 6 e al Bluetooth 5.1 e il ricevitore GPS a doppia banda, a cui si affiancano i sistemi Galileo, GLONASS e Beidou, per una copertura in tutto il globo.

La versione in vendita è ovviamente quella destinata ai mercati europei, e gode di due anni di garanzia ufficiale, essendo Gshopper un rivenditore autorizzato dei brand Xiaomi, Redmi e POCO. Il prezzo include anche l’IVA e, come detto in precedenza, le spese di spedizione con corriere GLS o DHL, a seconda del magazzino che sceglierete (Germania, Francia o Italia). A seguire i link e i coupon da utilizzare per approfittare dell’offerta, valida fino a esaurimento scorte.

POCO F3 6-128 GB a 5955942505

POCO F3 8-256 GB a 399 euro con il codice E2DDFC9A56

Informazione Pubblicitaria