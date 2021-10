Come ogni major release che si rispetti, Android 12 ha apportato numerosi miglioramenti in molti ambiti dell’esperienza utente con il sistema operativo del robottino verde e, uno di questi, è senza dubbio il gaming con l’implementazione della Game Dashboard e delle Game Mode API.

Come già affrontato nelle scorse settimane, la Game Dashboard permette di avere accesso rapido ad alcuni strumenti utili nel corso delle sessioni di gaming quali far partire una live stream su YouTube, controllare i propri obiettivi completati su Google Play Games e soprattutto cambiare il profilo delle prestazioni tra “Performance“, “Standard” e “Battery Saver“.

Questi settaggi andranno a massimizzare o diminuire il frame rate al fine di migliorare la fluidità del gioco o risparmiare batteria rispettivamente.

Va menzionato che l’attivazione e il passaggio da una modalità all’altra comporterà il riavvio del gioco per applicare i nuovi settaggi.

Game Dashboard in arrivo sui giochi più amati grazie alle Game Mode API

Questa funzione in particolar modo è disponibile esclusivamente sui giochi che supportano le Game Mode API ed è proprio notizia di queste ore il roll out di alcuni titoli tra i più amati nel panorama videoludico che supportano le suddette API come: Minecraft, Sniper 3D e Temple Run 2.

Nel corso delle prossime settimane ci si aspetta l’arrivo di altri titoli molto richiesti come Genshin Impact e PUBG Mobile.

La Game Dashboard non è ufficialmente disponibile per le beta di Android 12 ma è facilmente attivabile dalle impostazioni.

Vi basterà recarvi su Impostazioni > Notifiche > Non disturbare > Modalità programmate e attivare la modalità gaming.

Da lì sarà possibile visualizzare le impostazioni della Game Dashboard tramite l’icona dell’ingranaggio e scegliere di attivarne la scorciatoia quando si sta giocando.

Attualmente non è disponibile l’ottimizzazione delle prestazioni a causa dell’assenza di giochi compatibili ma è comunque possibile avviare una live stream su YouTube.

Google ha dichiarato che la Game Dashboard sarà disponibile solo su alcuni dispositivi con Android 12 a bordo quindi staremo a vedere quali altri smartphone la riceveranno.

