Torniamo a occuparci della speciale versione di Android 12 per gli smartphone Google Pixel, che potrà contare su alcune funzionalità esclusive pensate per i device del colosso di Mountain View e una di queste è un importante miglioramento per “Now Playing”.

Ricordiamo che stiamo parlando di una soluzione che allo stato attuale funziona interamente sul dispositivo e consente di riconoscere la musica in riproduzione intorno all’utente.

Come cambia Now Playing con Android 12

Con Android 12 sono previste alcune modifiche, come un rinnovamento dell’interfaccia e soprattutto la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’ecosistema di Google per il riconoscimento dei brani musicali: in pratica, gli utenti potranno attivare manualmente la ricerca sul cloud dei brani in riproduzione e, nel caso in cui la canzone non sia nel database locale, verrà mostrata un’icona attraverso cui si invierà al colosso di Mountain View una “breve impronta digitale audio” per identificare il brano.

Sebbene Android 12 non sia stato ancora rilasciato per gli smartphone Google Pixel, il colosso statunitense ha iniziato a implementare i miglioramenti di Now Playing per i device che hanno a bordo la versione beta dell’OS (ciò attraverso un update di Android System Intelligence, app che trovate sul Play Store).

E così, se fino a questo momento Now Playing ha sfruttato la libreria audio locale per provare a riconoscere i brani in riproduzione, con la nuova funzionalità l’utente (ovviamente se lo desidera) ha la possibilità di effettuare una ricerca su un database enorme senza particolari difficoltà, essendo sufficiente avviarla premendo un apposito tasto (ossia l’icona di ricerca musicale sulla schermata di blocco).

Se il sistema riconosce il brano in riproduzione (solitamente è sufficiente qualche secondo di attesa), mostra titolo e artista, altrimenti viene visualizzato il messaggio “Nessuna canzone trovata”.

Con la versione finale di Android 12 questa funzionalità dovrebbe essere subito disponibile per tutti i possessori di uno smartphone Google Pixel.