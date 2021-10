Da ormai diversi mesi sappiamo che la grave carenza di semiconduttori sta rovinando i piani di lancio di moltissime aziende di grosso calibro, tra cui anche Samsung. Le ultime informazioni su Samsung Galaxy S21 FE, ad esempio, indicano che la compagnia avrebbe addirittura valutato la sua cancellazione proprio per colpa della mancanza di semiconduttori.

Galaxy S21 FE a gennaio e Galaxy S22 a febbraio?

Quest’oggi, però, un inedito rumor stravolge le carte in tavola: Samsung Galaxy S21 FE verrebbe lanciato durante il mese di gennaio 2022, senza il classico evento Unpacked ma tramite un semplice comunicato stampa. L’eventualità che questo rumor sia fondato ci mette di fronte una scomoda verità: l’arrivo di Samsung Galaxy S21 FE a gennaio implicherebbe un ritardo nel lancio della serie Samsung Galaxy S22?

Le informazioni pubblicate in rete convergono proprio su questa eventualità, valutando addirittura la possibilità che il colosso sudcoreano possa ritornare alla vecchia finestra di lancio della nuova serie di fascia alta in un evento pre-MWC, quindi durante il mese di febbraio. Posticipare la data di lancio di una serie popolare come Samsung Galaxy S(x) è evidentemente un passo molto delicato per la compagnia, ma potrebbe garantire all’azienda di fare scorta di componenti per soddisfare l’alto volume di richieste che segue il lancio dei nuovi smartphone.

In copertina Samsung Galaxy S21

