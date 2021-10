Nelle scorse ore Samsung ha iniziato a rilasciare la seconda beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per la serie Samsung Galaxy S21, dopo aver deciso di rimandarla di una settimana per offrire ai propri utenti un firmware il più stabile possibile.

RAM Plus è disponibile su Samsung Galaxy S21

Tra le varie novità integrate all’interno della nuova build, tra cui il tanto atteso supporto al Material You di Android 12, in queste ore scopriamo che il nuovo firmware introduce il supporto a una funzionalità molto importante: RAM Plus. La nuova funzionalità, svelata dal colosso sudcoreano su Samsung Galaxy A52s 5G e recentemente sbarcata anche su Samsung Galaxy Z Fold3 5G, permette di incrementare la quantità di RAM disponibile al sistema operativo di ben 4 GB prendendo in prestito una quota di spazio dalla memoria interna. Avere a disposizione 4 GB di RAM in più su Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 5G offre un vantaggio non di poco conto: permette di avviare più applicazioni contemporaneamente, richiamare app dal multitasking senza attendere il ricaricamento in memoria e garantire una maggiore fluidità generale al sistema operativo.

È probabile che la funzionalità sarà disponibile per tutti gli smartphone Samsung che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 4.0, ma ad oggi non abbiamo informazioni certe su questa eventualità.

