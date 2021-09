Non è la prima volta che ci occupiamo di Samsung Galaxy S21 FE, lo smartphone di fascia alta che la compagnia doveva svelare durante il corso dell’estate e che, ancora oggi, non è mai stato presentato.

Samsung ha rimosso le pagine di supporto

Nel corso degli ultimi mesi il terminale è stato visto passare dalla Console di Google Play con il processore Qualcomm Snapdragon 888, era addirittura stato svelato nella pagina di supporto di Play Services for AR di Google e si era arrivati a parlare della data di lancio per i primi giorni di settembre. Oggi si fanno ancora più pressanti le voci di chi ormai ritiene che Samsung Galaxy S21 FE non vedrà mai la luce del giorno. SamMobile riporta che le pagine di supporto ufficiali sono state completamente oscurate su molti portali, segno che qualcosa di importante è andato storto e che la compagnia sta ripensando sul da farsi.

Per quale motivo si è giunti a questa situazione? I fattori da prendere in considerazione sono molti e variegati, ma per molti la crisi legata alla carenza di chip potrebbe essere l’elemento chiave che ha definitivamente costretto il colosso sudcoreano a mettere fine allo smartphone.

Nel caso in cui questa notizia dovesse rivelarsi fondata, non possiamo che rattristarci considerando l’ottimo lavoro svolto dall’azienda con Samsung Galaxy S20 Fan Edition, uno smartphone che ci aveva convinto sotto tutti i punti di vista – qui la nostra recensione – e che con tutta probabilità Samsung voleva ripetere anche questa volta con l’edizione Galaxy S21 FE.

In copertina Samsung Galaxy S21