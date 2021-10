L’app Google Play Film sui dispositivi mobili è pronta per diventare Google TV: la nuova applicazione, in distribuzione su smartphone e tablet Android, permette di godersi i contenuti di intrattenimento preferiti riuniti in un unico posto.

Google TV sta arrivando: le novità della nuova applicazione per Android

Nel corso dei prossimi giorni l’app Google Play Film sarà aggiornata e diventerà Google TV su tutti i dispositivi mobili Android. L’app avrà un look tutto nuovo, compresi icona e logo, ma manterrà le funzionalità principali e la scheda Raccolta, dove sarà possibile ritrovare i contenuti già acquistati.

Sarà possibile sfogliare film, serie TV e programmi, scoprire i contenuti consigliati delle varie app di streaming organizzati tutti in un’unica posizione, ma anche salvare ciò che desideriamo guardare in un secondo momento. Resteranno ovviamente disponibili l’acquisto e il noleggio direttamente dall’app, sia delle nuove uscite sia dei grandi classici.

Come scaricare Google TV su Android

Google TV è in rollout su smartphone e tablet Android e può essere scaricata dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Alcuni di voi potrebbero vedere il nuovo nome e la nuova icona, ma ancora l’interfaccia “vecchia” una volta aperta l’app: niente paura, il rinnovamento arriverà per tutti nel corso dei prossimi giorni, come specificato da Big G.

