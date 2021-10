Nella serata di ieri Google ha annunciato l’approdo di Android 12 nell’AOSP, pertanto adesso la palla passa ai vari OEM del mondo Android e, al pari di tanti altri brand illustri, Xiaomi e Redmi hanno appena annunciato i nomi dei modelli che per primi riceveranno l’aggiornamento ad Android 12.

Come detto, l’annuncio dei due marchi cinesi non è il primo: nelle scorse ore vi abbiamo già riportato informazioni a proposito di Samsung, OnePlus, OPPO e Realme. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare i Pixel di Google, che potranno beneficiare di funzioni esclusive.

Android 12 su Xiaomi e Redmi: quali modelli lo riceveranno prima

Allo stato attuale sono in corso i test interni di rito per alcuni modelli, che saranno i primi Xiaomi e Redmi ad ottenere delle build beta pubbliche di Android 12 con annessa MIUI.

Come potete vedere dalle immagini riportate di seguito, la lista dei modelli Xiaomi ne comprende tre:

Quelli Redmi sono soltanto due:

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

I partecipanti ai test di sviluppo interno della MIUI con base Android 12, a quanto riferisce Xiaomi, riceveranno la versione beta ufficiale già a partire da oggi. Il produttore cinese si aspetta tanti feedback utili da parte dei propri utenti sulla Community ufficiale.

Naturalmente questi sono soltanto i primi modelli, ma la lista di Xiaomi, Redmi e POCO – che in questo primo annuncio non figura neppure – che vedranno arrivare Android 12 è ben più lunga.

Modelli Xiaomi, Redmi e POCO con Android 12 Internal Beta a settembre 2021

Questo elenco è già più lungo e piuttosto interessante:

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Xiaomi Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro

Redmi Note 8 2021

POCO X3 Pro

Modelli Xiaomi, Redmi e POCO con Closed Beta di Android 12 a settembre 2021

Xiaomi Mi 11i / Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra

Modelli Xiaomi che riceveranno Android 12

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Modelli Redmi e POCO che riceveranno Android 12

Redmi 10

Black Shark 3 series

Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G

POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F3 GT

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

Black Shark 4 series

Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max /Redmi Note 10 Pro 5G (China)

POCO M2 Pro

Redmi 9T / Redmi 9 Power / Redmi Note 9 4G (China)

Come avrete probabilmente notato se siete arrivati fin qui, la lista completa si compone principalmente di modelli del 2021 e del 2020 e infatti gli Xiaomi, Redmi e POCO lanciati quest’anno e lo scorso anno sono quelli con più chance di ricevere l’aggiornamento ad Android 12. Dall’altra parte, in mancanza di comunicazioni ufficiali, è piuttosto difficile, se non del tutto inutile, azzardare previsioni sui modelli risalenti al 2019 o più vecchi.

Possedete uno dei modelli elencati? Vi affretterete a provare per primi la beta di Android 12 oppure aspetterete? Ditecelo nei commenti.

