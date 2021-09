Si avvicina il momento del rilascio della versione stabile di Android 12 da parte di Google e, pertanto, cresce la pressione sui vari produttori di smartphone, che nei prossimi mesi dovranno implementare la nuova release dell’OS sui rispettivi device e anche il team di sviluppatori di Xiaomi è al lavoro su tale importante upgrade.

Xiaomi sta già testando la versione beta di Android 12 sulla variante cinese della serie Xiaomi Mi 11 e, stando alle ultime voci, pare che sia ormai pronta anche la MIUI basata su Android 12 dedicata al mercato internazionale.

E la conferma arriva direttamente dal forum ufficiale dell’azienda, nel quale è stato pubblicato un post con cui viene annunciato l’inizio di una fase di test, per il quale sono necessari 200 volontari per ciascuno dei tre modelli che faranno parte di tale programma, ossia Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11i.

Per la versione globale di Xiaomi Mi 11 è in arrivo Android 12 beta

I candidati devono avere almeno 18 anni e uno dei tre smartphone indicati e, soprattutto, devono essere disposti a collaborare con il team di sviluppatori del colosso cinese, informandolo con regolarità di eventuali bug riscontrati e condividendo le proprie impressioni sull’interfaccia.

Ovviamente i candidati devono anche essere disposti ad accettare la possibile presenza di problemi (anche gravi) e, pertanto, a sopportare le possibili conseguenze.

Se ritenete di essere pronti a proporre la vostra candidatura, non dovete fare altro che seguire questo link, ove troverete tutte le istruzioni.

Ricordiamo che il team di Google dovrebbe rilasciare la versione finale di Android 12 lunedì 4 ottobre e da quel momento per i vari produttori di smartphone inizierà un periodo piuttosto “movimentato”.

Purtroppo al momento non sappiamo quali siano i progetti di Xiaomi per quanto riguarda la tempistica di rilascio di Android 12 per i suoi vari smartphone. Staremo a vedere.

