A fine settembre un Community Manager di Samsung aveva annunciato che l’azienda avrebbe rimandato il rilascio della seconda beta della One UI 4.0 di una settimana, evidentemente per offrire ai propri utenti un sistema operativo il più stabile possibile.

Arriva la seconda beta della One UI 4.0

Ebbene, la serie Samsung Galaxy S21 sta iniziando a ricevere la tanto attesa seconda beta della One UI 4.0 basata su Android 12 con diversi miglioramenti, correzioni di bug, l’introduzione del supporto per sfruttare la RAM virtuale e molto altro. Dalle prime testimonianze in arrivo dagli utenti coreani e tedeschi che hanno avuto modo di installare la nuova versione del sistema operativo, arrivano conferme che la nuova build include anche il tanto atteso supporto al Material You.

Il Material You, grande assente nella prima beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21, offre la possibilità di personalizzare l’interfaccia di Android 12 e delle applicazioni (anche quelle di terze parti) in base al wallpaper. Dalle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che la nuova beta della One UI 4.0 permette di scegliere un tema con i colori in tinta a quelli del wallpaper, anche se con qualche piccolo problema. Non mancano i bug, alcune volte è necessario riavviare lo smartphone per applicare il giusto tema, ma è del tutto in linea con lo scopo stesso della beta: fornire a Samsung tutti i feedback necessari per migliorare l’esperienza della One UI 4.0 in attesa della versione finale che, secondo Google, dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

Come installare la seconda beta della One UI 4.0

Gli utenti già muniti della prima beta della One UI 4.0 possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

