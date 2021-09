Dopo il rilascio della prima beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per la serie Samsung Galaxy S21, sembra proprio che il colosso sudcoreano non sia ancora pronto a rilasciare la tanto attesa seconda beta della One UI.

C’è da attendere ancora una settimana

Questa informazione è stata condivisa da un Community Manager di Samsung sul forum ufficiale che, proprio in merito alle tempistiche di arrivo della nuova build, ha comunicato che “La seconda versione sarà disponibile la prossima settimana al fine di garantire una versione il più stabile possibile. Ci spiace per l’inconveniente ma gentilmente attendete un po’ più a lungo“.

Sebbene il Community Manager sia stato un po’ vago circa la tempistica precisa di arrivo della seconda beta della One UI 4.0, è praticamente certo che ormai verrà rilasciata durante il mese di ottobre. Considerando la sufficiente stabilità della prima beta della One UI 4.0, la volontà del team di sviluppo di ritardare il rilascio della nuova build per renderla ancora più stabile non può che farci piacere. Certo, le beta non sono mai versioni da utilizzare quotidianamente sul proprio dispositivo principale, ma Samsung sta facendo di tutto per rendere la fase di test il meno problematica possibile.

Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.

