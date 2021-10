Sono sempre più i produttori che decidono di ricorrere alla soluzione che consente di aumentare la RAM disponibile nei propri smartphone “prendendola in prestito” da quella di archiviazione del device e anche Samsung rientra tra le aziende che hanno deciso di puntare su questo sistema.

Uno dei primi smartphone del colosso coreano ad avere questa funzionalità, chiamata dal produttore RAM Plus, è il Samsung Galaxy A52s 5G e grazie ad essa è in grado di aumentare il quantitativo di RAM disponibile di ben 4 GB (usando lo spazio di archiviazione integrato come memoria virtuale, in modo simile a quanto avviene ad esempio su Windows quando la memoria fisica si esaurisce).

La funzionalità RAM Plus è stata introdotta su Samsung Galaxy A52s 5G attraverso un aggiornamento software e ciò suggerisce che la stessa cosa potrebbe ripetersi anche con altri device del colosso coreano.

Anche Samsung Galaxy Z Fold3 ottiene RAM Plus

Ebbene, chi pensava che questa soluzione potesse essere sfruttata da Samsung soltanto sui modelli di fascia media (ossia quelli che generalmente hanno meno RAM integrata) sarà sorpreso di scoprire che troverà applicazione anche sugli smartphone premium e Samsung Galaxy Z Fold3 con i suoi 12 GB di RAM di serie ne è un esempio.

E anche nel caso di questo smartphone l’implementazione di RAM Plus è avvenuta attraverso un recente aggiornamento software e ciò significa che la funzionalità che introduce il supporto alla RAM virtuale potrebbe sbarcare anche sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 (al momento non è inclusa nella versione beta di One UI 4.0 con Android 12 e, pertanto, potrebbe essere introdotta con un update successivo).

Se siete curiosi di scoprire se questa funzionalità è già disponibile sul vostro smartphone Samsung Galaxy non dovete fare altro che andare nel menu delle Impostazioni e quindi entrare nella sezione dedicata alla batteria e alla manutenzione del device e toccare la voce Memoria.

