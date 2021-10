I dispositivi mobile come smartphone e tablet sono perfetti per guardare video in mobilità, magari mentre si è in metro per andare a lavoro oppure per riempire buchi di tempo tra un appuntamento e l’altro. Se fino ad oggi riprendere la visione di un video avviato su mobile su youtube.com comportava cliccare sulla Cronologia nel pannello laterale, quest’oggi scopriamo che il team di sviluppo di YouTube sta testando la funzione “Continua a guardare” – Continue watching, in inglese.

Mai più video lasciati a metà

Com’è possibile osservare nell’immagine sottostante, accedendo a YouTube su desktop si viene accolti da un piccolo pop-up nella sezione inferiore destra della UI con la possibilità di continuare a guardare un video dapprima avviato su mobile e per qualche motivo interrotto. Un click rapido sul tasto Play comporta l’avvio immediato della clip in versione ridotta, mentre un ulteriore click avvia la riproduzione a schermo intero.

Le informazioni disponibili in rete sottolineano che la funzione è disponibile anche per i video avviati e poi stoppati (o messi in pausa) su Android TV, ma purtroppo sembra che su mobile non sia possibile riprendere a guardare un video inizialmente avviato su desktop. Dai nostri test sembra che la funzionalità non sia ancora disponibile nel nostro Paese, ma fateci sapere nei commenti qui in basso se siete stati più fortunati!

