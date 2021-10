FastwebUP rinnova sconti e premi per ottobre, c’è Samsung Galaxy Tab S7 FE

In occasione del mese di ottobre 2021 Fastweb ha rinnovato premi e sconti previsti nell’ambito del programma fedeltà FastwebUP e tra le novità del nuovo concorso spicca il nome Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Prima di entrare nel merito delle novità previste, è bene ricordare che il programma FastwebUP è gratuito ed è aperto a tutti i clienti Fastweb di rete fissa e mobile appartenenti al segmento residenziale e agli abbonati con partita IVA del segmento Soho Professional. I titolari di più contratti possono aderire una sola volta, sono inoltre esclusi dal programma tutti i clienti che al momento dell’iscrizione non siano in regola coi pagamenti o abbiano richiesto la disdetta o il recesso.

FastwebUP: concorso a premi UPParty

Come ogni mese, FastwebUP comprende un concorso a premi denominato UPParty e fino al 31 ottobre verrà messa in palio una stampante portatile Polaroid Hi Print.

Ciascun utente può partecipare ogni giorno in base ai tentativi giornalieri instant-win di cui dispone e, in questo modo, guadagna il diritto di partecipare all’estrazione del premio finale, che avverrà entro il 30 novembre 2021 e permetterà di vincere un tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 Wi-Fi.

UPBox di ottobre 2021

Per i clienti che non conquisteranno i premi del concorso UPParty c’è sempre la consolazione dei pacchetti UPBox, che in via predefinita sono quattro (scegliendo i vantaggi disponibili è possibile comporne altri). Ecco quelli di ottobre 2021:

Pose da Pazzi! include: 22 stampe fotografiche in omaggio e un codice sconto del 25%; uno sconto del 30% sul sito e negli store Dmail su un ordine minimo di 59 euro;

25% di sconto su tutti i prodotti Sperlari. Ottobre da “copertina”! include: 1 ebook in regalo a scelta tra 7 titoli su IBS.it; un buono sconto del 25% sul sito di Purina;un buono sconto del 30% su tutti i prodotti presenti sul sito Imetec. Un mese divino! include: un buono sconto di 25 euro sul sito MyCookingBox; 10 euro di sconto nel sito Musement su una spesa minima di 60 euro; 10 euro di sconto sui prodotti Tannico per una spesa minima di 50 euro. Ribalta le tue priorità! include: 50% di sconto nel sito e negli store Douglas sul 2° prodotto con il prezzo più basso; buono sconto di 10 euro sul sito Freddy per una spesa minima di 50 euro; buono sconto del 35% sui gioielli KULTO.