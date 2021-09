Un nuovo rapporto di Counterpoint Research mette nero su bianco un problema noto ormai dal Q4 del 2020: la carenza di semiconduttori sta colpendo in modo pesante le vendite degli smartphone. Le proiezioni circa la seconda metà del 2021 vedono un calo delle vendite a 1,41 miliardi di unità rispetto ai 1,45 miliardi previsti con una caduta della crescita dal 9 al 6%.

La situazione può anche peggiorare

Questa importante battuta di arresto arriva subito dopo l’incredibile impennata del mercato dopo il periodo buio durante i mesi più duri del lockdown per il Coronavirus e, secondo alcune stime, va a colpire indistintamente tutti i più grandi brand del settore (Samsung, OPPO, Xiaomi) con Apple ad oggi l’unica ad assorbire meglio il colpo. A causa della carenza di semiconduttori alcuni OEM hanno ricevuto solo l’80% dei volumi di richiesta, in alcuni casi anche il 70%, comportando così ritardi nella commercializzazione di prodotti o addirittura nella loro cancellazione – esempio lampante è Samsung Galaxy S21 FE la cui sorte sarebbe già segnata.

In ambito processori, uno dei componenti più importanti per gli smartphone, la carenze si sono verificate anche per colpa dei bassi tassi di rendimento delle nuove fonderie che, come una reazione a catena, hanno colpito le due più grandi aziende dipendenti da esse: Qualcomm e MediaTek. Difficile prevedere quando la situazione migliorerà: secondo Counterpoint Research il 90% dell’industria è colpita dalla carenza di semiconduttori e sembra addirittura possa peggiorare nel Q3 del 2021.

