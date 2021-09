Giornata ricca di aggiornamenti software per Samsung, Huawei e OnePlus. In questa news andremo a vedere le novità integrate all’interno dei nuovi firmware per smartphone e dispositivi wearable.

Patch di settembre per Samsung Galaxy A11/A12

Samsung Galaxy A11 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di settembre in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Domenicana, Guatemala, Messico e Perù tramite il firmware A115MUBS2BUI1. Samsung Galaxy A12, invece, si sta aggiornando in Russia e Ucraina con il firmware A125FXXU1BUI3.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per installare gli aggiornamenti, una volta disponibili anche nel nostro Paese, basta seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Patch di settembre per OnePlus Nord CE

Le patch di settembre stanno facendo capolino sullo smartphone OnePlus Nord CE 5G, come testimonia lo screenshot sottostante pubblicato da un utente OnePlus sul forum ufficiale. La versione 11.09.9 della OxygenOS integra le seguenti migliorie:

Sistema aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre; miglioramento della stabilità del sistema e correzione dei bug noti; introduzione dell’applicazione Files di Google.



Come aggiornare OnePlus Nord CE

Nel caso in cui non aveste ancora ricevuto l’aggiornamento OTA, potete installare la build manualmente seguendo i link sottostanti:

Internazionale OTA completa



Novità software per Huawei Band 6

Passando ai dispositivi wearable, Huawei ha avviato il rollout del firmware 11.1.2.34 per Huawei Band 6 con diverse ottimizzazioni e la possibilità di utilizzare un PIN numerico come lock screen. Le numerose ottimizzazioni migliorano il tracking della qualità del sonno, la stabilità del sistema, l’interfaccia utente, il display e molto altro.

Ecco il changelog completo:

Novità aggiunto il valore dell’intensità dei raggi UV all’interno dell’applicazione Meteo; aggiunto il PIN numerico per migliorare la sicurezza del dispositivo.

Ottimizzazioni ottimizzazione del tracking del ciclo mestruale; ottimizzazione del tracking della qualità del sonno; ottimizzazione degli effetti dell’interfaccia; miglioramento della stabilità del sistema..



Miglioramenti di sicurezza per Huawei Watch GT 2 42 mm

Lo smartwatch Huawei Watch GT 2 42 mm sta ricevendo l’aggiornamento 1.0.13.12 con importanti miglioramenti circa la stabilità e le performance. Inoltre, la compagnia ha avviato la fase di reclutamento di 2000 utenti desiderosi di testare nuove funzionalità per lo smartwatch, tramite l’applicazione Huawei Member Center.

Come aggiornare i wearable Huawei

Una volta disponibili anche nel nostro Paese, gli aggiornamenti per Huawei Watch GT 2 42 mm e Huawei Band 6 si potranno scaricare direttamente tramite l’applicazione Huawei Health.